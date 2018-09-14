Luiza Tomé volta à TV Globo após 14 anos fora da emissora

A atriz Luiza Tomé Crédito: Instagram/@andersonmmacedo

Luiza Tomé assinou contrato com a TV Globo e está de volta à emissora após 14 anos. Antes, a atriz havia ficado mais de uma década na Record TV onde realizou novelas como "Cidadão Brasileiro", "Dona Xepa", "Milagre de Jesus" e "Escrava Mãe". A última trama na qual que a atriz participou foi "Apocalipse", no ano passado.

Luiza Tomé reviverá Scarleth Williams Mackenzie Pitiguary em "O Sétimo Guardião", a próxima novela das nove da emissora carioca. Ela viveu a mesma personagem em "A Indomada", trama que foi ao ar em 1997, do mesmo autor Aguinaldo Silva.