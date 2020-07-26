Luiza Brunet denuncia mensagens anônimas que recebe de madrugada

A ex-modelo Luiza Brunet Crédito: Instagram/@luizabrunetoficial

Luiza Brunet, 58, vem sofrendo críticas e acusações via celular e mostrou aos seus seguidores, neste sábado (25), algumas das mensagens que recebeu no meio da madrugada deste mesmo dia.

Na imagem publicada pela modelo, uma pessoa com um número de um município de Santa Catarina chama Brunet de "hipócrita" e a acusa de exercer de forma ilegal os serviços de uma autoridade pública.

"A pergunta é o que leva um ser humano a esta atitude? Procurar o meu número de celular e na madrugada mandar esse tipo de mensagem. Qual é a motivação ou quem a motivou", escreveu Brunet, chamando a pessoa de "fantasma da madrugada".

Nos comentários, famosos e entidades ligadas ao movimento contra a violência às mulheres defenderam Brunet. "Covardes fazem isso", disse Suzana Pires, referindo-se às mensagens.

No dia anterior, a modelo havia comentado sobre seu envolvimento na luta pelo fim da violência contra a mulher em uma live no Instagram, e revelou que se viu "repetindo histórias de violência" sofridas pela sua mãe e pela avó, como ex-marido, Lírio Parisotto, acusado de agressão física pela ex-modelo em 2016.

Luiza Brunet, 58, vem sofrendo críticas e acusações via celular e mostrou aos seus seguidores, neste sábado (25), algumas das mensagens que recebeu no meio da madrugada deste mesmo dia.