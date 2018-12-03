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Luiz Bacci passa por cirurgia urgente após crise de apendicite

Operação foi estável e ainda não se sabe quando o apresentador retornará ao Cidade Alerta

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 17:43
03/12/2018 - O apresentador Luiz Bacci Crédito: Instagram / @luizbacci
Luiz Bacci enfrentou uma crise de apendicite no último sábado, 1º, e precisou passar por uma cirurgia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. As informações são do colunista Flávio Ricco, do portal UOL.
Apesar do susto, o apresentador do programa Cidade Alerta, da TV Record, disse a Ricco que a operação transcorreu normalmente. "Ontem eu não estava bem, achei que era virose, mas agora dependo do médico para me liberar", afirmou.
Ele disse, também, que teve dificuldades para trabalhar na última sexta-feira, 30.
Ainda não se sabe quando Bacci retornará ao seu programa, que tem atingido boas pontuações de audiência e superado novelas da Rede Globo, conforme tem mostrado em seu perfil no Instagram.

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