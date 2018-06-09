Luisa Mell revela que mãe está com câncer: 'Nunca vou desistir'

Luisa Mell, apresentadora e ativista dos direitos dos animais Crédito: Instagram / @luisamell

A apresentadora Luisa Mell, conhecida por seu trabalho em prol dos direitos dos animais, usou sua conta no Instagram para informar aos fãs que sua mãe está passando por um câncer.

"Minha mãe está com câncer... Esta foi a pior coisa que já escrevi na minha vida. Confesso que estou destruída, mas nunca vou desistir de lutar e Deus não vai falhar comigo", escreveu. "A senhora trate de ficar boa porque não consigo nem imaginar minha vida sem você", continuou.