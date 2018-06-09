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Luisa Mell revela que mãe está com câncer: 'Nunca vou desistir'

Apresentadora pediu orações aos fãs e afirmou estar passando por um de seus momentos mais difíceis

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 17:54
Luisa Mell, apresentadora e ativista dos direitos dos animais Crédito: Instagram / @luisamell
A apresentadora Luisa Mell, conhecida por seu trabalho em prol dos direitos dos animais, usou sua conta no Instagram para informar aos fãs que sua mãe está passando por um câncer.
"Minha mãe está com câncer... Esta foi a pior coisa que já escrevi na minha vida. Confesso que estou destruída, mas nunca vou desistir de lutar e Deus não vai falhar comigo", escreveu. "A senhora trate de ficar boa porque não consigo nem imaginar minha vida sem você", continuou.
Luisa ainda aproveitou para pedir orações aos fãs: "Eu, Marcela e o Enzo já decidimos: vai ter operação, vai ter recuperação e, se precisar de milagre, minha corrente do bem aqui também resolve!".

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