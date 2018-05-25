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Luisa Mell pede que caminhoneiros alimentem ou soltem animais

Ela pede que os profissionais liberem e alimentem os animais que estão sendo transportados nos veículos de carga

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 13:43
Luisa Mell pede que caminhoneiros alimentem ou soltem animais Crédito: Reprodução/Instagram @luisamell
A apresentadora e ativista dos direitos dos animais Luisa Mell fez um apelo aos caminhoneiros que paralisaram os serviços esta semana. Em um vídeo publicado no Instagram, ela pede que os profissionais liberem e alimentem os animais que estão sendo transportados nos veículos de carga - e que estão sem comer.
"Caminhoneiros de todo o Brasil, eu imploro para vocês, os animais não têm culpa, eles são vítimas. A greve de vocês é legítima, mas matar animais de fome não é. Por favor, liberem os animais, alimentem os animais", disse no vídeo.
Na legenda da publicação, ela reforçou o apelo. "Amigos de todo o Brasil, me ajudem! Caminhoneiros, greve é um direito de vocês, mas, pelo amor de Deus, não façam esta crueldade, eles são vítimas indefesas. Liberem os animais", escreveu.

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