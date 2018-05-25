Luisa Mell pede que caminhoneiros alimentem ou soltem animais Crédito: Reprodução/Instagram @luisamell

A apresentadora e ativista dos direitos dos animais Luisa Mell fez um apelo aos caminhoneiros que paralisaram os serviços esta semana. Em um vídeo publicado no Instagram, ela pede que os profissionais liberem e alimentem os animais que estão sendo transportados nos veículos de carga - e que estão sem comer.

"Caminhoneiros de todo o Brasil, eu imploro para vocês, os animais não têm culpa, eles são vítimas. A greve de vocês é legítima, mas matar animais de fome não é. Por favor, liberem os animais, alimentem os animais", disse no vídeo.