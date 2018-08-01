Luisa Mell é demitida antes de estrear programa na Band

Luisa Mell é conhecida por seu trabalho em defesa dos animais Crédito: Instagram / @luisamell

Conhecida por defender os direitos dos animais no Brasil, Luisa Mell anunciou que não terá mais um programa sobre animais na Rede Bandeirantes.

Em vídeo publicado no Instagram, Luisa comentou o caso: "Fui demitida da Band antes de meu programa começar. Eu quero dizer que entendo a Band. Sou ativista e causo muitos problemas com anunciantes e com pessoas". Na legenda, ainda brincou que foi a "demissão mais rápida da história".

Durante entrevista ao canal Tô Contigo, no YouTube, Luisa ainda acrescentou que respeita a posição da emissora: "Eu sou uma ativista, hoje em dia não sou uma apresentadora de televisão. Então, eu entendo o lado da Band. É difícil uma pessoa como eu, porque eu luto contra a pecuária, luto contra grandes anunciantes", explicou.

Ao E+, a Rede Bandeirantes comunicou que "havia um contrato que foi rescindido porque o projeto acabou não se viabilizando comercialmente".