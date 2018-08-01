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Luisa Mell é demitida antes de estrear programa na Band

'Sou ativista e causo muitos problemas', declarou no Instagram

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 19:54
Luisa Mell é conhecida por seu trabalho em defesa dos animais Crédito: Instagram / @luisamell
Conhecida por defender os direitos dos animais no Brasil, Luisa Mell anunciou que não terá mais um programa sobre animais na Rede Bandeirantes.
Em vídeo publicado no Instagram, Luisa comentou o caso: "Fui demitida da Band antes de meu programa começar. Eu quero dizer que entendo a Band. Sou ativista e causo muitos problemas com anunciantes e com pessoas". Na legenda, ainda brincou que foi a "demissão mais rápida da história".
Durante entrevista ao canal Tô Contigo, no YouTube, Luisa ainda acrescentou que respeita a posição da emissora: "Eu sou uma ativista, hoje em dia não sou uma apresentadora de televisão. Então, eu entendo o lado da Band. É difícil uma pessoa como eu, porque eu luto contra a pecuária, luto contra grandes anunciantes", explicou.
Ao E+, a Rede Bandeirantes comunicou que "havia um contrato que foi rescindido porque o projeto acabou não se viabilizando comercialmente".
A ativista fundou o Instituto Luisa Mell em 2015 para atuar na proteção animal. Seus trabalhos são amplamente divulgados no Instagram, plataforma que também utiliza para denunciar crimes contra os bichinhos.

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