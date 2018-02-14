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Luís Miranda sobre ter se assumido gay: 'Tem uma importância'

Luís Miranda opinou, ainda, sobre a responsabilidade de o humor não agredir as pessoas: 'Dá para brincar com gay, com gordo, com grávida, com todo mundo, quando a gente respeita'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 23:10

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 23:10

Luís Miranda está no ar no "Zorra" Crédito: Reprodução/YouTube
Luís Miranda abriu o jogo sobre o início de sua carreira e contou sobre as dificuldades que teve ao chegar em São Paulo para tentar a carreira de ator, que já soma 30 anos.
Em entrevista ao canal Universo da Cris, no Youtube, o baiano relatou que fez trabalhos informais como professor de lambada, e depois entrou na Universidade de São Paulo, onde cursou Artes Cênicas. Na conversa, publicada nesta semana, o artista também desabafou que já sofreu racismo e que ajudou outras pessoas ao assumir sua homossexualidade: Tem uma importância extremamente relevante em determinadas posições que é o seguinte: toda vez que alguém sai do armário, ele automaticamente ajuda e puxa outro alguém a sair de lá. Alguém que estava maltratado, humilhado, que estava se machucando e estava sendo ferido. Porque se julga que a posição sexual de alguém pode interferir no rendimento, no crescimento e em sua vida social. Isso não existe.
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Luís Miranda opinou, ainda, sobre a responsabilidade de o humor não agredir as pessoas: Dá para brincar com gay, com gordo, com grávida, com todo mundo, quando a gente respeita.

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