Luís Miranda sobre ter se assumido gay: 'Tem uma importância'

Luís Miranda abriu o jogo sobre o início de sua carreira e contou sobre as dificuldades que teve ao chegar em São Paulo para tentar a carreira de ator, que já soma 30 anos.

Em entrevista ao canal Universo da Cris, no Youtube, o baiano relatou que fez trabalhos informais como professor de lambada, e depois entrou na Universidade de São Paulo, onde cursou Artes Cênicas. Na conversa, publicada nesta semana, o artista também desabafou que já sofreu racismo e que ajudou outras pessoas ao assumir sua homossexualidade: Tem uma importância extremamente relevante em determinadas posições que é o seguinte: toda vez que alguém sai do armário, ele automaticamente ajuda e puxa outro alguém a sair de lá. Alguém que estava maltratado, humilhado, que estava se machucando e estava sendo ferido. Porque se julga que a posição sexual de alguém pode interferir no rendimento, no crescimento e em sua vida social. Isso não existe.