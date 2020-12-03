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Televisão

Luís Fernando Silva Pinto se despede da Rede Globo, após 44 anos

Jornalista foi demitido da emissora junto com outros veteranos e falou sobre sua saída na GloboNews
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 19:46

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 19:46

Demitido da TV Globo, Luís Fernando Silva Pinto se despede no ar
Demitido da TV Globo, Luís Fernando Silva Pinto se despede no ar Crédito: Reprodução
O jornalista Luís Fernando Silva Pinto se despediu dos espectadores na quarta-feira, 2, durante o jornal Edição das 22h, da GloboNews. Ele trabalha como correspondente da Rede Globo nos Estados Unidos e foi demitido pela emissora após 44 anos de atuação, mas permanecerá trabalhando até 31 de dezembro.
"Em 44 anos, eu vi a inutilidade das guerras, vi as pessoas que mais precisam serem frequentemente a prioridade menor. Vi líderes que têm a ilusão de que sabem, e acham que o cargo é um direito, não uma dedicação, e quando perdem o poder passam a enfrentar a realidade do esquecimento, ou pior, o julgamento da história", comentou o jornalista.
Enquanto Silva Pinto, de 65 anos, falava, imagens das coberturas realizadas por ele ao longo dos anos foram mostradas para o público. "Tenho orgulho em ver como as gerações mais novas são mais capazes, mais engajadas e menos discriminatórias do que a minha", destacou ele.
O vídeo com a fala foi compartilhado pela repórter Raquel Krähenbühl, que também é correspondente da emissora nos Estados Unidos, e homenageou o colega:
O correspondente aproveitou para se declarar para a esposa, Lauren: "A maior [sorte] delas foi conhecer a Lauren em Nova Déli [...?] Há 35 anos. Ela é minha esposa, a mãe dos meus filhos e nunca deixou de ser a minha namorada. Então Heraldo, se um dia alguém, sem ter muito o que fazer, se perguntar que fim levou aquele repórter, a resposta será simples: ele está bem, está com a namorada dele".
Heraldo Pereira, que apresenta o telejornal, se despediu do colega, chamando-o de "a minha referência desde a minha querida Ribeirão Preto". "Você, a nos ensinar, a trazer essa voz, essa história, muito obrigado", disse ele.
Luís Fernando Silva Pinto foi demitido junto com outros seis jornalistas veteranos da Rede Globo. Ele trabalhava nos Estados Unidos desde a década de 1980. Ao Estadão, a assessoria de imprensa da emissora afirmou que as demissões foram combinadas previamente e de forma transparente desde o meio de 2020.

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