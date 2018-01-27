Ludmilla terá bloco com direito a Jojo Todynho e Thiaguinho

Ludmilla no Bloco da Preta de 2017 Crédito: Arquivo Extra/Divulgação

Mais uma cantora tem um bloco para chamar de seu no carnaval. Depois de Preta Gil e Anitta, chegou a vez de Ludmilla tomar as ruas do Rio de Janeiro com o "Fervo da Lud". E ela não estará sozinha.

Segundo o jornal "Extra", a cantora dos hits "É hoje", 'Bom" e "A danada sou eu", vai comandar a folia de cima de trio elétrico com direito a convidados especiais. Thiaguinho e Jojo Todynho, do hit "Que Tiro Foi Esse?", vão ajudar a arrastar a multidão.