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CARNAVAL

Ludmilla terá bloco com direito a Jojo Todynho e Thiaguinho

Funkeira vai puxar o bloco 'Fervo da Lud', no próximo dia 4
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 21:25

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 21:25

Ludmilla no Bloco da Preta de 2017 Crédito: Arquivo Extra/Divulgação
Mais uma cantora tem um bloco para chamar de seu no carnaval. Depois de Preta Gil e Anitta, chegou a vez de Ludmilla tomar as ruas do Rio de Janeiro com o  "Fervo da Lud". E ela não estará sozinha. 
Segundo o jornal "Extra", a cantora dos hits "É hoje", 'Bom" e "A danada sou eu", vai comandar a folia de cima de trio elétrico com direito a convidados especiais. Thiaguinho e Jojo Todynho, do hit "Que Tiro Foi Esse?", vão ajudar a arrastar a multidão.
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O "Fervo da Lud" sairá no sábado, dia 4 de fevereiro, no Centro do Rio. A concentração acontece às 8h na Rua Primeiro de Março e vai percorrer toda a rua até a Avenida Presidente Antônio Carlos. 

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