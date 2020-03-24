Ludmilla dá festa e passeia de iate em meio à quarentena

A cantora Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla

Neste domingo (22), ela deu uma festa com mais cinco amigos em sua casa no Rio de Janeiro. E nesta segunda (23), Ludmilla mostrou um passeio com a mulher, a dançarina Brunna Gonçalves , em um iate por Angra dos Reis.

A recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) e de todos os órgãos competentes de saúde do país e do mundo é para que as pessoas evitem aglomerações e saídas desnecessárias.

Procurada, a assessoria de imprensa da cantora não respondeu às solicitações.

Ludmilla estava feliz da vida. Isso porque a rapper norte-americana Cardi B, 27, cantou na noite de domingo (22), em uma live no Instagram, um trecho em português de sua música com a cantora brasileira.

"Mas com tu talento, a Cardi B arrebenta. Ai carai, ai carai, ai, ai, ai", cantou ela, pedindo para os fãs confirmarem se sua pronúncia estava correta. Em seguida, Ludmilla publicou o vídeo de Cardi B em seu Instagram Stories.