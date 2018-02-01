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Ludmilla aparece com vestido justo e fã questiona: 'Cadê o sutiã?'

Aparentemente chocada, Pabllo Vittar também comentou o post no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 14:11

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 14:11

A legenda da foto que Ludmilla postou na noite desta quarta-feira (31) diz: "Mulher de negócios". Mas, se era essa a impressão que a funkeira queria causar, para os seguidores, ela não conseguiu. Isso porque todo mundo só conseguia prestar atenção no colo da cantora, que usava um vestido justo e com decote avantajado. 
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Um fã comentou: "Cadê o sutiã?", enquanto outra internauta disparou: "Tá bonita! Mas dizer que está parecendo mulher de negócios? Não apela". Logicamente, também teve quem elogiasse a artista: "Linda! Isso aí, não precisa usar sutiã não". Veja o post: 
Pabllo Vittar parece também ter se assustado com a publicação que dividiu opiniões. Ela publicou na postagem: "Menina do céu", como se estivesse preocupada no efeito que o vestido deu à região dos seios de Ludmilla.

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