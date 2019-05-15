Lúcio Mauro Filho enaltece mãe pelos cuidados dedicados a Lúcio Mauro

Na foto publicada no Instagram, Lúcio Mauro aparece ao lado da esposa em 2016, horas antes de sofrer o AVC. Nos últimos três anos, o ator passou por cuidados especiais. "Se ele resistiu tanto tempo, foi graças ao amor e dedicação dessa mulher. Minha mãe lutou cada segundo desde então, para que a vida do papai tivesse a melhor qualidade possível. Foram quase 50 anos de amizade", escreveu.

Lúcio Mauro Filho contou como a mãe está demonstrando serenidade nesse momento tão difícil na vida da família. "Papai partiu no sábado à noite, como que corresse para não estragar o domingo do Dia das Mães. É claro que foi um domingo difícil. Depois que voltei correndo de São Paulo, fui liberar seu corpo no hospital. De lá peguei as crianças e fomos para a casa de mamãe para poder enchê-la de carinho e amor. Cercada pelos filhos e netos, ela esbanjou serenidade e mesmo sentindo o vazio da perda do velho, demonstrou uma resiliência que só os grandes seres humanos podem ter", declarou. O ator finaliza dizendo que tem orgulho da mãe e agradeceu pelo companheirismo.