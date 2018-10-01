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Luciano Huck mostra seu cão usando óculos: '7 graus de miopia'

Apresentador mostrou foto do pet utilizando o inusitado objeto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 20:25

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 20:25

Luciano Huck Crédito: Instagram / @lucianohuck
Luciano Huck compartilhou com os fãs um momento inusitado em seu Instagram nesta segunda-feira, 1º: um de seus cachorros passou a usar óculos.
"A bicharada aqui em casa começou a semana com tudo", escreveu o apresentador ao revelar que o cãozinho sofre com "sete graus de miopia". Ele ainda simulou a voz do cãozinho em vídeo: "Eu sou míope, gente. Eu vou usar óculos!"
Após um profissional ajustar o óculos na cabeça do cão, Huck exclamou: "Caraca, você tá enxergando tudo, cara?! Tá meio embaçado esse seu óculos, hein?"
Cachorro de Luciano Huck usando óculos Crédito: Instagram / @lucianohuck

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