Luciano Huck fica sem graça ao levar cantada de homem

O momento aconteceu quando Josikwylkson Costas Brito pediu ajuda de um amigo por telefone para responder uma das questões do programa. Luciano fez a ligação para Arthur Henrique - o colega que o participante indicou. Ao se apresentar, Luciano escutou do rapaz, ao telefone: "Tudo bom. Fala, meu lindo".

Huck ficou até vermelho ao ser elogiado e até retrucou: "Fala, meu lindo?". Depois, Luciano falou: "Tudo bem, amor?". E o rapaz entrou na onda: "Tudo, falando com você melhor ainda". Os dois ainda trocaram algumas palavras e no fim o apresentador levou tudo na esportiva.