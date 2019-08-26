Luciano Huck fica sem graça ao levar cantada de homem

O apresentador Luciano Huck ficou sem reação com um participante no Caldeirão do Huck, na Globo, no programa do último sábado (24). Isso porque um convidado do "Quem Quer Ser um Milionário?" acabou criando uma situação e o marido de Angélica é que levou uma cantada, deixando o bonitão totalmente sem graça.
O momento aconteceu quando Josikwylkson Costas Brito pediu ajuda de um amigo por telefone para responder uma das questões do programa. Luciano fez a ligação para Arthur Henrique - o colega que o participante indicou. Ao se apresentar, Luciano escutou do rapaz, ao telefone: "Tudo bom. Fala, meu lindo".
Huck ficou até vermelho ao ser elogiado e até retrucou: "Fala, meu lindo?". Depois, Luciano falou: "Tudo bem, amor?". E o rapaz entrou na onda: "Tudo, falando com você melhor ainda". Os dois ainda trocaram algumas palavras e no fim o apresentador levou tudo na esportiva.