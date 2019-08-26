Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem reação

Luciano Huck fica sem graça ao levar cantada de homem

Por telefone, um participante do quadro "Quem Quer Ser um Milionário?" acabou entrando na onda de rasgar elogios ao marido de Angélica

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 06:33

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 ago 2019 às 06:33
Crédito: Globo/João Miguel Júnior
O apresentador Luciano Huck ficou sem reação com um participante no Caldeirão do Huck, na Globo, no programa do último sábado (24). Isso porque um convidado do "Quem Quer Ser um Milionário?" acabou criando uma situação e o marido de Angélica é que levou uma cantada, deixando o bonitão totalmente sem graça. 
O momento aconteceu quando Josikwylkson Costas Brito pediu ajuda de um amigo por telefone para responder uma das questões do programa. Luciano fez a ligação para Arthur Henrique - o colega que o participante indicou. Ao se apresentar, Luciano escutou do rapaz, ao telefone: "Tudo bom. Fala, meu lindo". 
> Angélica anuncia novo programa na TV em 2020
Huck ficou até vermelho ao ser elogiado e até retrucou: "Fala, meu lindo?". Depois, Luciano falou: "Tudo bem, amor?". E o rapaz entrou na onda: "Tudo, falando com você melhor ainda". Os dois ainda trocaram algumas palavras e no fim o apresentador levou tudo na esportiva. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados