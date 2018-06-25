Luciano Huck é criticado por dar álbum da Copa usado para menino

Presente foi dado a Pedro Henrique, garoto do interior de São Paulo que desenhou o próprio álbum e as 126 figurinhas Crédito: Divulgação

Luciano Huck foi criticado nas redes sociais depois de presentear Pedro Henrique Blaco Arouca, de oito anos, com um álbum da Copa do Mundo usado. O garoto ficou conhecido na última semana por ter desenhado o próprio álbum e todas as 126 figurinhas ao ver que a mãe não teria dinheiro para ajudá-lo com a coleção.

O álbum dado de presente pertencia a Joaquim, filho mais velho de Huck e, segundo o apresentador, a ideia foi do menino de 13 anos. Toda a cena foi ao ar no Caldeirão do Huck deste sábado, 23.

"Eu queria te falar uma coisa pessoal. Ontem eu fui buscar meu filho numa festa que ele estava com os amigos e meu filho tá fazendo o álbum dele, o Joaquim, o mais velho, e ele ganhou de uma amiga. Ele tinha ganho o álbum, que é o álbum especial, todo bonitão e ele queria te dar esse álbum", disse o apresentador enquanto abria uma caixa para pegar o álbum.

Huck acrescentou ainda que o filho já tinha completado as figurinhas da seleção brasileira, mas, junto ao álbum, estavam todas as outras para serem completadas. "Mas eu tomei o álbum do meu filho, mas, enfim, foi ele que quis dar", afirmou.