Luciano Faccioli recebe alta do hospital após Covid-19 e se recupera em casa

Apresentador Luciano Faccioli foi testado positivo para novo coronavírus Crédito: Instagram/@lucianofacciolioficial

Após ficar quase uma semana internado por conta da infecção pela Covid-19, o apresentador da Rede Brasil Luciano Faccioli, 54, recebeu alta na tarde desta terça-feira (25).

A informação foi confirmada pela Rede Brasil, a emissora que Faccioli trabalha. Apesar da novidade, ainda não há data para a volta dele aos palcos e na apresentação do programa Papo em Dia.

Faccioli sentiu sintomas até então leves da doença e estava no hospital por precaução. Durante a internação, seu programa apresenta reprises.

Mesmo no primeiro dia de internação, Faccioli em conversa com membros da emissora garantia que estava bem e sob os cuidados de bons médicos.