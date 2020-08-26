AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Luciano Faccioli recebe alta do hospital após Covid-19 e se recupera em casa

Apresentador não tem data para retornar à Rede Brasil

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 15:18
Apresentador Luciano Faccioli foi testado positivo para novo coronavírus
Apresentador Luciano Faccioli foi testado positivo para novo coronavírus Crédito: Instagram/@lucianofacciolioficial
Após ficar quase uma semana internado por conta da infecção pela Covid-19, o apresentador da Rede Brasil Luciano Faccioli, 54, recebeu alta na tarde desta terça-feira (25).
A informação foi confirmada pela Rede Brasil, a emissora que Faccioli trabalha. Apesar da novidade, ainda não há data para a volta dele aos palcos e na apresentação do programa Papo em Dia.
Faccioli sentiu sintomas até então leves da doença e estava no hospital por precaução. Durante a internação, seu programa apresenta reprises.

Veja Também

'Pensava que se morresse seria vantagem', diz Cauan sobre covid-19

Simaria é diagnosticada com Covid-19, mas está assintomática e isolada

Luciano Faccioli é internado após testar positivo para o novo coronavírus

Mesmo no primeiro dia de internação, Faccioli em conversa com membros da emissora garantia que estava bem e sob os cuidados de bons médicos.
A maior preocupação era por conta da obesidade de Faccioli e por outros complicadores como a hipertensão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pinguim-de-magalhães foi encontrado morto na Praia Central, em Anchieta
Pinguim-de-magalhães é encontrado morto em praia de Anchieta no ES
Imagem de destaque
Tragédia com quase 1.000 mortos na Venezuela é duro golpe em país mergulhado em incerteza e anos de degradação estrutural
Fábio Marchiori é diretor-presidente da VLI
VLI dá início a plano de sucessão após anúncio da saída de CEO

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados