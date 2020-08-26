Luciano Faccioli recebe alta do hospital após Covid-19 e se recupera em casa

Após ficar quase uma semana internado por conta da infecção pela Covid-19, o apresentador da Rede Brasil Luciano Faccioli, 54, recebeu alta na tarde desta terça-feira (25).
A informação foi confirmada pela Rede Brasil, a emissora que Faccioli trabalha. Apesar da novidade, ainda não há data para a volta dele aos palcos e na apresentação do programa Papo em Dia.
Faccioli sentiu sintomas até então leves da doença e estava no hospital por precaução. Durante a internação, seu programa apresenta reprises.
Mesmo no primeiro dia de internação, Faccioli em conversa com membros da emissora garantia que estava bem e sob os cuidados de bons médicos.
A maior preocupação era por conta da obesidade de Faccioli e por outros complicadores como a hipertensão.