Luciano Faccioli é internado após testar positivo para o novo coronavírus

Luciano Faccioli, de 54 anos, teve de ser internado em uma unidade do Hospital São Camilo, na capital paulista, após ter testado positivo para o novo coronavírus. O apresentador da Rede Brasil, que comanda o programa Papo em Dia, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para tranquilizar os seguidores.
Publicando uma foto com óculos escuros e máscara de proteção, Faccioli fez seu registro. "Testei positivo. Estou sob cuidados médicos. Em breve, retorno ao meu dia a dia normal. Também vou vencer o covid", escreveu no perfil dele no Instagram.
Luciano Faccioli segue internado para o tratamento da covid-19 e em isolamento social, conforme as recomendações dos órgãos de saúde. Ainda nesta quinta-feira, ele disse que estava apresentando melhoras.
"Mais um dia de excelentes notícias. Resultados de exames clínicos e monitoramento, em números positivos. Quero logo tirar esse avental, fazer a barba, e voltar ao meu jeito facciolesco de comunicar, tanto na rádio, como na TV. Saaaaaiiiii covid", escreveu.