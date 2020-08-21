Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Luciano Faccioli é internado após testar positivo para o novo coronavírus

Apresentador, de 54 anos, foi internado no Hospital São Camilo, em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 10:52

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 10:52

Apresentador Luciano Faccioli foi testado positivo para novo coronavírus
Apresentador Luciano Faccioli foi testado positivo para novo coronavírus Crédito: Instagram/@lucianofacciolioficial
Luciano Faccioli, de 54 anos, teve de ser internado em uma unidade do Hospital São Camilo, na capital paulista, após ter testado positivo para o novo coronavírus. O apresentador da Rede Brasil, que comanda o programa Papo em Dia, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para tranquilizar os seguidores.
Publicando uma foto com óculos escuros e máscara de proteção, Faccioli fez seu registro. "Testei positivo. Estou sob cuidados médicos. Em breve, retorno ao meu dia a dia normal. Também vou vencer o covid", escreveu no perfil dele no Instagram.
Luciano Faccioli segue internado para o tratamento da covid-19 e em isolamento social, conforme as recomendações dos órgãos de saúde. Ainda nesta quinta-feira, ele disse que estava apresentando melhoras.
"Mais um dia de excelentes notícias. Resultados de exames clínicos e monitoramento, em números positivos. Quero logo tirar esse avental, fazer a barba, e voltar ao meu jeito facciolesco de comunicar, tanto na rádio, como na TV. Saaaaaiiiii covid", escreveu.

Veja Também

Com covid-19, cantor Cauan está com 60 a 65% dos pulmões comprometidos

Joelma é diagnosticada com Covid após exames de rotina

Camila Pitanga reafirma que não contraiu Covid após acusação de falsificar diagnóstico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados