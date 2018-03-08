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FIM DO ROMANCE

Luciana Gimenez se separa de Marcelo de Carvalho

Casal estava junto há 12 anos

Publicado em 07 de Março de 2018 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 21:10
Luciana Gimenez e Marcelo Carvalho Crédito: Reprodução / Instagram
Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho terminaram o casamento de 12 anos.  "Já faz algum tempo que eles estavam em crise, mas decidiram colocar um ponto final de vez há duas semanas", disse uma fonte, próxima do casal, ao UOL.
De acordo com o apresentador Leo Dias, do "Fofocalizando", o casal estava separado há mais tempo.
Nas redes sociais, a apresentadora já aparece sem aliança. A última aparição dos dois em público aconteceu no baile de Carnaval da revista "Vogue", em fevereiro.
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O triplex de Luciana, na zona sul de São Paulo, foi colocado à venda. O imóvel está avaliado em mais de R$ 80 milhões. Da união nasceu Lorenzo Gabriel. 
Luciana e Marcelo, que é vice-presidente da RedeTV!, se conheceram nos bastidores da emissora e começaram a namorar em 2004. O casal tem um filho, Lorenzo Gabriel, de 7 anos. Ela também é mãe de Lucas Jagger, fruto de um rápido relacionamento com o vocalista do Rolling Stones, Mick Jagger.

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