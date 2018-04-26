Luciana Gimenez diz estar 'solteira' e 'na pista'

Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

A apresentadora Luciana Gimenez fez comentários diretos a respeito de seu divórcio com o ex-marido Marcelo de Carvalho pela primeira vez em seu Instagram. Em outras ocasiões, ela utilizou suas redes sociais apenas para publicar insinuações ou indiretas.

Nos vídeos, publicados em forma de stories, sua personal trainer comenta, enquanto Luciana se exercita: "Patroa linda, magra, musculosa, tônus...", ao que é interrompida por Luciana: "E solteira!"

"E solteira! Tá na pista, patroa?". "Opa!", responde Luciana, em tom animado.

Em seguida, a profissional passa uma sequência de exercícios "só para solteiras". "Exercício da solteirice, para reformar a vida nova de solteira", comentou enquanto a apresentadora se movimentava.