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Luciana Gimenez diz estar 'solteira' e 'na pista'

Nos vídeos, publicados em forma de stories, sua personal trainer comenta, enquanto Luciana se exercita: 'Patroa linda, magra, musculosa, tônus...', ao que é interrompida por Luciana: 'E solteira!'

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 12:38
Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
A apresentadora Luciana Gimenez fez comentários diretos a respeito de seu divórcio com o ex-marido Marcelo de Carvalho pela primeira vez em seu Instagram. Em outras ocasiões, ela utilizou suas redes sociais apenas para publicar insinuações ou indiretas.
Nos vídeos, publicados em forma de stories, sua personal trainer comenta, enquanto Luciana se exercita: "Patroa linda, magra, musculosa, tônus...", ao que é interrompida por Luciana: "E solteira!"
"E solteira! Tá na pista, patroa?". "Opa!", responde Luciana, em tom animado.
Em seguida, a profissional passa uma sequência de exercícios "só para solteiras". "Exercício da solteirice, para reformar a vida nova de solteira", comentou enquanto a apresentadora se movimentava.
Luciana foi casada com Marcelo de Carvalho, um dos sócios da RedeTV!, durante 12 anos. Notícias do divórcio começaram a surgir em março de 2018.

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