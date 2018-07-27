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Simpática

Luciana Gimenez dá os parabéns a Mick Jagger

Cantor britânico, pai de Lucas com a apresentadora, completou 75 anos

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 12:15
A apresentadora Luciana Gimenez cumprimentou, por meio de um publicação em seu Instagram, o cantor britânico Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, pelo seu aniversário de 75 anos. Na foto, os dois aparecem com o filho, Lucas Jagger.
"Happy Birthday! Feliz Aniversário! Dear Friend (Querido amigo)! Dear Daddy (Querido papai)! We love u (Nós te amamos)!", escreveu Luciana.
Em seguida, ela fez uma brincadeira: "devolve o Lucas", se referindo à ausência do filho, que acompanhou o pai na Copa do Mundo da Rússia e ainda não retornou ao Brasil.
A participação no torneio de futebol rendeu inclusive polêmicas do menino com o narrador Galvão Bueno. Lucas ficou chateado com as provocações de Galvão ao seu pai, considerado um pé-frio.

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