Lucas Lucco elogia Gretchen: 'Gata!'

A cantora Gretchen tem mais o que comemorar nesta semana além das tradicionais festividades de carnaval. É que o sertanejo Lucas Lucco, 32 anos mais novo que a rainha do rebolado, a elogiou em uma foto que ela postou no Instagram. "Gata!!!", escreveu ele, na publicação. Veja o post:
Os fãs não deixaram para menos e embarcaram em uma onda de elogios. "Como pode ser tão linda?", perguntaram a Gretchen. Outro internauta disparou: "Adoro esta mulher, ela é um exemplo de pessoa batalhadora guerreira e supermãe. Que Deus te ilumine".