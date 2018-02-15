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Lucas Lucco elogia Gretchen: 'Gata!'

32 anos mais jovem, o cantor curtiu o visual da rainha do rebolado em uma foto no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 12:18

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 12:18

A cantora Gretchen tem mais o que comemorar nesta semana além das tradicionais festividades de carnaval. É que o sertanejo Lucas Lucco, 32 anos mais novo que a rainha do rebolado, a elogiou em uma foto que ela postou no Instagram. "Gata!!!", escreveu ele, na publicação. Veja o post: 
Os fãs não deixaram para menos e embarcaram em uma onda de elogios. "Como pode ser tão linda?", perguntaram a Gretchen. Outro internauta disparou: "Adoro esta mulher, ela é um exemplo de pessoa batalhadora guerreira e supermãe. Que Deus te ilumine". 
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