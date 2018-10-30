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"Luana é de Lua"

Luana Piovani estrelará reality sobre sua vida na TV paga

'Luana é de Lua' tem estreia prevista para 2019 no E! Entertainment
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 18:25

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 18:25

A atriz Luana Piovani estrelará um reality show no canal pago E! Entertainment. Luana é de Lua, vendido pelo canal como um "reality investigativo", contará com 10 episódios de meia hora cada, que devem estrear em junho de 2019.
. Crédito: E!/Divulgação
programa promete trazer a intimidade da atriz e de sua família: o marido Pedro Scooby e seus filhos Dom, 6, e Bem e Liz, 3 - algo que ela já tem o costume de mostrar em suas redes sociais.
Nomes como Xuxa, Pabllo Vittar, Whindersson Nunes, Victor Fasano e Maria Flor devem aparecer na atração como convidados especiais de Luana., que abordará também temas como monogamia, fama, autoimagem e assédio.

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