Luana Piovani estrelará reality sobre sua vida na TV paga

A atriz Luana Piovani estrelará um reality show no canal pago E! Entertainment. Luana é de Lua, vendido pelo canal como um "reality investigativo", contará com 10 episódios de meia hora cada, que devem estrear em junho de 2019.

. Crédito: E!/Divulgação

programa promete trazer a intimidade da atriz e de sua família: o marido Pedro Scooby e seus filhos Dom, 6, e Bem e Liz, 3 - algo que ela já tem o costume de mostrar em suas redes sociais.