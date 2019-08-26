Luan Santana se muda para mansão com 20 vagas de garagem; fotos

Luan Santana deu um up no seu endereço. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ele agora ostenta uma mansão milionária no complexo Alphaville, área nobre de São Paulo. O imóvel que adquiriu o cantor é avaliado em R$ 25 milhões e o valor do condomínio é nada menos do que R$ 4 mil mensais.
No condomínio, Luan é vizinho de Eliana, César Filho, Zezé Di Camargo, Simone e Simaria e Dony de Nuccio.
De acordo com Fábia Oliveira, a mansão do sertanejo (fotos abaixo) tem cinco suítes, garagem com 310 metros quadrados com vagas de estacionamento para 20 carros, elevador, adega climatizada, lavabo, cozinha com duas despensas, lavanderia, área para empregada, espaço gourmet com lavabo, vestiário integrado com piscina, varanda coberta, spa com sauna, hidro aquecida, piscina e um espelho d'água. No total, o empreendimento é dividido em dois mil metros quadrados.