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Milionário

Luan Santana se muda para mansão com 20 vagas de garagem; fotos

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, imóvel fica no Alphaville, área nobre de São Paulo e é avaliado em R$ 25 milhões; valor do condomínio do local é de R$ 4 mil

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 00:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 00:12
Crédito: Globo/Paulo Belote
Luan Santana deu um up no seu endereço. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ele agora ostenta uma mansão milionária no complexo Alphaville, área nobre de São Paulo. O imóvel que adquiriu o cantor é avaliado em R$ 25 milhões e o valor do condomínio é nada menos do que R$ 4 mil mensais. 
> Mansão de Gisele Bündchen está à venda por R$ 165 milhões; fotos
No condomínio, Luan é vizinho de Eliana, César Filho, Zezé Di Camargo, Simone e Simaria e Dony de Nuccio. 
> Luan Santana exibe corpão na academia e pernas viram piada: "Gambitos"
De acordo com Fábia Oliveira, a mansão do sertanejo (fotos abaixo) tem cinco suítes, garagem com 310 metros quadrados com vagas de estacionamento para 20 carros, elevador, adega climatizada, lavabo, cozinha com duas despensas, lavanderia, área para empregada, espaço gourmet com lavabo, vestiário integrado com piscina, varanda coberta, spa com sauna, hidro aquecida, piscina e um espelho d'água. No total, o empreendimento é dividido em dois mil metros quadrados. 
Crédito: Alpha Líder Imóveis/Reprodução
Crédito: Alpha Líder Imóveis/Reprodução
Crédito: Alpha Líder Imóveis/Reprodução
Crédito: Alpha Líder Imóveis/Reprodução

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