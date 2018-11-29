Luan Santana revela que já ficou com Bruna Marquezine e Anitta

O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

Luan Santana acaba de lançar sua mais nova música de trabalho, "Machista". O colunista Leo Dias fez uma entrevista com o cantor exclusiva e, durante o bate-papo, Luan acabou revelando que já pegou Anitta e Bruna Marquezine "algumas vezes".

Na entrevista, Luan disse ainda que não tem problemas com as roupas que as mulheres usam e gosta de pagar a conta sempre. "É uma atitude machista, né? Mas será que é machismo ou gentileza?", questiona.

A música, de acordo com o cantor, faz parte do projeto em que ele transformou um caminhão em palco. "Levei esse caminhão pra lugares que não recebem shows e não costumam receber nenhum tipo de entretenimento, que é o caso de Piranhas, em Alagoas, onde gravamos 'Sofazinho'. Eu levei esse caminhão até lá, peguei as pessoas de surpresa de uma vila com 10 casas. Essas pessoas nunca tinham ido a um show na vida, ao cinema e nenhum tipo de entretenimento", alegou para Leo Dias.

"DOU OPINIÃO, MAS NÃO PROÍBO"