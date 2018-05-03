Luan Santana, Pabllo Vittar e Simone e Simaria lançam clipe juntos

Simone ENTITY_amp_ENTITYSimaria, Luan Santana e Pabllo Vittar Crédito: Divulgação | Coca Cola

O quarteto Luan Santana, Pabllo Vittar e Simone e Simaria lançaram o clipe de Hasta la vista nesta quarta-feira em um show para convidados no hotel World Trade Center, em São Paulo. A ação faz parte da campanha Coca-Cola #Fan Feat, e a apresentação tem transmissão simultânea pelo Multishow.

A parceria é resultado da força-tarefa dos fãs, que elegeram três artistas para, juntos, lançarem uma música e um clipe inéditos. Para comemorar essa participação, 100 fãs de cada cantor receberam um par de ingressos para aproveitar o show. Durante a promoção foram distribuídos 300 prêmios.

"Ter vencido pelo voto dos fãs é mais uma afirmativa que o trabalho que fazemos é verdadeiro. Eu quero passar uma mensagem de respeito e tolerância. As pessoas não precisam aceitar a gente, mas devem respeitar. Não somos só artistas, somos humanos e temos sentimentos", diz a cantora Pabllo Vittar.

Durante a campanha, que durou três meses, os fãs tiveram que comprar a lata com a estampa do artista favorito e votar no site da marca com o rótulo da embalagem. O resultado podia ser acompanhado em tempo real pela plataforma online. Na disputa também estavam Anitta, Ludmilla, Projota, Solange Almeida, Thiaguinho e Valesca Popozuda.

Os dois primeiros lugares da competição, Luan Santana e a dupla Simone e Simaria, respectivamente, são do gênero sertanejo. Para Simone, a força desse tipo de música representa os brasileiros, e ter a presença de mais cantores do sertanejo representa a união.

'SERTANEJO FALA DE AMOR E ROMANCE'

"O mais legal dessas representações do nosso estilo, de nós dois, é fazer tudo com muito amor. Não teve uma disputa, mas uma colaboração e um incentivo para que mais cantores deste estilo estejam presentes", afirma Simone

Para Luan Santana, o sertanejo aborda temas da vida das pessoas e, por isso, ganha espaço entre o público, que se identifica com as canções, sejam de amor ou traição.

"O sertanejo, acima de tudo, fala de amor e romance. Assim como outros artistas, que trazem esse tema como o principal. Essa é uma linguagem universal e atemporal, que o público quer ouvir".