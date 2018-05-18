Luan Santana e Fernanda Souza terão programa juntos na Globo

A Globo bateu o martelo e vai colocar Luan Santana e Fernanda Souza para substituírem Angélica nas tardes de sábado. "Só Toca Pop" é o nome do programa que entra no lugar do "Estrelas.

A proposta é fazer uma tarde musical em que os artistas mais ouvidos na semana poderão apresentar seus sucessos. "O palco do SóTocaTop será um reflexo do que as pessoas consomem musicalmente nas ruas, com possibilidades infinitas de ritmos, estilos e gêneros. Os Top 10, por exemplo, serão formados com o que o público mais ouve. Será uma grande festa musical nas tardes de sábado. A energia do programa terá a cara do Brasil, com sua diversidade de sons e ritmos, e com tantos artistas talentosos no nosso palco", explica Raoni Carneiro ao site TV Foco.



