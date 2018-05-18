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TELEVISÃO

Luan Santana e Fernanda Souza terão programa juntos na Globo

'Só Toca Pop' vai substituir o 'Estrelas', que tinha Angélica no comando

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 16:35
A Globo bateu o martelo e vai colocar Luan Santana e Fernanda Souza para substituírem Angélica nas tardes de sábado. "Só Toca Pop" é o nome do programa que entra no lugar do "Estrelas.
A proposta é fazer uma tarde musical em que os artistas mais ouvidos na semana poderão apresentar seus sucessos. "O palco do SóTocaTop será um reflexo do que as pessoas consomem musicalmente nas ruas, com possibilidades infinitas de ritmos, estilos e gêneros. Os Top 10, por exemplo, serão formados com o que o público mais ouve. Será uma grande festa musical nas tardes de sábado. A energia do programa terá a cara do Brasil, com sua diversidade de sons e ritmos, e com tantos artistas talentosos no nosso palco", explica Raoni Carneiro ao site TV Foco.
 
A cada semana, artistas de diferentes gêneros e estilos passarão pelo palco, que abrirá também espaço para novidades e lançamentos de quem está despontando no cenário musical. "Acho que o programa vai ter a cara do Brasil, com toda a sua democracia musical e a nossa mistura de ritmos, que fazem um bem enorme para a nossa cultura", afirma Luan Santana.

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