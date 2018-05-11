SWISH SWISH

Último episódio de 'Os Gretchens' vai mostrar encontro de Gretchen e Katy Perry

Ainda neste episódio, serão mostradas cenas exclusivas do casamento de Thammy Miranda

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 16:58

Redação de A Gazeta

Gretchen e Katy Perry no show da cantora, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Twitter
O canal Multishow exibe nesta sexta-feira, 11, o 15º e último episódio da temporada de "Os Gretchens", reality show que acompanhou a vida da família de Gretchen. A partir das 22h, os fãs da "Rainha da Internet" poderão acompanhar o seu primeiro encontro com a cantora norte-americana Katy Perry.
O capítulo vai mostrar os bastidores da turnê de Katy em São Paulo, em março de 2017. Na ocasião, Gretchen foi convidada pela cantora para subir ao palco e participar da coreografia da música "Swish Swish", que no videoclipe foi protagonizado pela brasileira.
Ainda neste episódio, serão mostradas cenas exclusivas do casamento de Thammy Miranda, filho da cantora, com a modelo Andressa Miranda, na famosa "Little White Wedding Chapel", em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Os Gretchens é exibido pelo Multishow Crédito: Divulgação

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

