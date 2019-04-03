Louro José quebra protocolo e aplaude história de Marcos Rossi

Tom Veiga se emocionou com narrativa de convidado

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:49

03 abr 2019 às 17:49
Tom Veiga, intérprete de Louro José no Mais Você, quebrou o protocolo no programa desta terça-feira (1º). O ator, que fica escondido atrás de uma bancada manipulando o personagem, mostrou as mãos e bateu palmas para o entrevistado da atração, Marcos Rossi.
Ele se emocionou com a história contada por Ana Maria Braga do analista financeiro que nasceu sem pernas, nem antebraços.
03/04/2019 - Tom Veiga, intérprete de Louro José no Mais Você, aplaude história de vida de convidado Crédito: Reprodução/TV Globo
Portador de síndrome de Ranrart, Marcos superou a expectativa dos médicos, que disseram que ele viveria somente até os 30 anos de idade e hoje, aos 37, pratica surfe, skate, mergulho, canta, escreve livros, é ritmista em escola de samba, entre outras atividades.
"Posso só fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui, Ana? Você me dá licença? Eu só preciso sair", pediu Louro José, antes de bater palmas para Marcos, quebrando o protocolo de nunca aparecer no programa.
"Vendo sua história a gente fica muito orgulhoso de você, mesmo não te conhecendo. A gente olha pra frente e percebe que a raça humana tem jeito", completou.

