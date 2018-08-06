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Louro José nega briga com Ana Maria Braga após ausência no 'Mais Você'

Papagaio não apareceu no programa na última quinta-feira, 2, o que deixou alguns fãs preocupados

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 19:34
Ana Maria Braga e Louro José no 'Mais Você' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYMais VocêENTITY_apos_ENTITY (2018) / TV Globo
O papagaio Louro José, companheiro de Ana Maria Braga, explicou sua ausência no Mais Você da última quinta-feira, 2, e afastou a possibilidade de uma briga com a apresentadora.
Ana abriu o programa desta segunda-feira, 6, com o pensamento do dia: "Se os imprevistos te tirarem o chão, abra suas asas". Em seguida, concluiu: "Hein, Louro José?".
"Asas já tenho, não tenho mais voz. Gente, é gripe, tá? É só uma gripe, tô sem voz. O coração tá bem, não operei, tá tudo tranquilo. Só gripe mesmo, é sério", respondeu o fantoche manipulado por Tom Veiga.
"Fora a Ana brigar comigo! [risos]", brincou. Ana respondeu: "A gente podia até esclarecer essa nossa discussão, esse nosso anti-amor...".
"Para de brigar comigo, tá pegando mal isso aí", encerrou Louro, antes de receber um 'abraço' da apresentadora.
No último sábado, 4, o jornalista Leo Dias publicou uma nota afirmando que Tom não teria apresentado condições de ir ao programa na quinta por conta do término de seu casamento de 12 anos com Alessandra Veiga.
Em 2017, Tom e Alessandra chamaram atenção após brigarem em público no Instagram. Na ocasião, Tom fez uma tatuagem da amada, que odiou o resultado.

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