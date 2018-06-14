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PISTOLA

Louro dá resposta 'malcriada' a Ana Maria Braga

Papagaio não gostou de comparação feita pela apresentadora com o mascote da seleção brasileira

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 22:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 22:36
Louro José e o 'primo' Canarinho Pistola se encontraram no 'Mais Você' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYMais VocêENTITY_apos_ENTITY (2018)/Globo
O papagaio Louro José pode até ser simpático, mas sabe se defender quando alguém tenta lhe diminuir. Ele deu uma resposta malcriada para Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta-feira, 13, quando foi comparado ao mascote da seleção brasileira.
O repórter Eric Faria estava ao vivo de Sochi, na Rússia, e falava da popularidade do Canarinho Pistola na sede da Copa do Mundo. "Dizem até que ele é seu primo mais novo, Louro. Eu estou com uma surpresa: vem cá, Canarinho."
Nesse momento, o mascote apareceu ao lado do repórter acenando para a Ana Maria e para o Louro, que disse "Primo, você tá muito lindo aí." Eric sugeriu que o animal é bom de bola e ele fez muitas embaixadinhas na frente da câmera.
"Olha!", se surpreendeu a apresentadora. "Lourinho, você não consegue fazer isso". Louro José respondeu na lata: "E ele também não consegue vir aqui conversar contigo, então tá zero a zero. Empatamos nessa".
Ana Maria Braga e Eric Faria caem na risada, ao passo que Louro deixa claro que não gostou nada da comparação: "Cada um com seu cada qual".
O repórter, não satisfeito com a resposta da ave, provocou: "Você também não tem essa cara de invocado". Mas Louro José mostrou que tudo não passou de brincadeira e que é mestre na simpatia: "Está certo, é assim que tem que ser na Copa. Canarinho, tamo junto!".

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