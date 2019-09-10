Lore Improta faz dieta radical e desabafa: "Sem forças para respirar"

"Eu tinha esquecido como era voltar para a dieta. Meu pai amado. Estou sem forças para respirar. Conhece? Respirar!", começou ela, ao completar: "Meu Deus, já desisti. Não quero mais, quero um chocolate", disse, já em um tom mais bem-humorado.

A dançarina ex de Léo Santana ainda falou sobre a semana agitada que vem pela frente e disse que nesta terça (10) já tinha que estar com as malas prontas: "Minha assessora me ligou e disse: 'Você tem que fazer as malas'. Como é que eu faço mala assim?".