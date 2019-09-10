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Falta de ar

Lore Improta faz dieta radical e desabafa: "Sem forças para respirar"

Dançarina ex de Léo Santana disse que estava com vontade de comer chocolate, mas que estava proibida de ingerir o insumo por novas recomendações de sua dieta
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 set 2019 às 07:07

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 07:07

Crédito: Reprodução/Instagram @loreimprota
Lore Improta foi ao Instagram desabafar sobre a volta à dieta nesta segunda-feira (9). Na web, ela confessou que queria comer um chocolate, mas que não poderia. 
> Ator Chris Pratt perde cinco quilos rapidamente e dá receita
"Eu tinha esquecido como era voltar para a dieta. Meu pai amado. Estou sem forças para respirar. Conhece? Respirar!", começou ela, ao completar: "Meu Deus, já desisti. Não quero mais, quero um chocolate", disse, já em um tom mais bem-humorado. 
> Lore Improta não descarta voltar com Léo Santana
A dançarina ex de Léo Santana ainda falou sobre a semana agitada que vem pela frente e disse que nesta terça (10) já tinha que estar com as malas prontas: "Minha assessora me ligou e disse: 'Você tem que fazer as malas'. Como é que eu faço mala assim?". 

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