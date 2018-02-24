Riqueza

Looks de Anitta usados em Miami chegam a mais de R$ 100 mil

A brasileira misturou marcas nacionais com internacionais badaladas
Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 12:59

Looks que a famosa usou em Miami Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta não lacrou somente no palco com as performances no palco, primeiro no Prêmio Lo Nuestro 2018, depois no Club Liv, ambos em Miami. A Poderosa soube muito bem escolher os looks que usou durante os compromissos profissionais que teve nos EUA. O guarda-roupa grifado da cantora, nessa curta temporada americana, chega a mais de R$ 100 mil.
A brasileira misturou marcas nacionais com internacionais badaladas. O figurino de apresentação na premiação foi criado exclusivamente para ela pela estilista Helô Rocha, que agora está na Le Lis Blanc. A roupa não estará à venda. Mas é da marca também a blusa decotada e a calça ultracolada em pied poule, no valor de R$ 1.119,80. Esta, sim, disponível, nas lojas.
No mesmo look bem menininha, Anitta ainda lançou mão de uma Classic Flap, um dos modelos mais tradicionais da Chanel, que chega a custar R$ 12 mil. Na casa das cifras enlouquecedoras, Anitta ainda usou um top e uma pantalona da Gucci, cravejados de cristais (Bruna Marquezine e Rihanna também usaram), que custam, juntos, R$ 26.100,00, mas está em falta em vários sites multimarcas do mundo. A calça, que custa sozinha R$ 13.300 não aguentou o rebolado de Anitta e rasgou. Uma foto que já corre na web mostra o incidente.
Entre os ítens grifados e desejados de Anitta, ainda estão um óculos Gucci, também com cristais, no valor de aproximadamente R$ 350, uma jaqueta Louis Vuitton Denin Supreme, de R$ 11 mil, e uma bolsa Dolce & Gabbana em formato de rádio que custa cerca de R$ 32 mil. Já queremos um bazar!

