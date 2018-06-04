Look de Pabllo Vittar na Parada LGBT expõe crimes ligados à homofobia Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar

Pabllo Vittar foi uma das grandes atrações da 22ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que ocorreu neste domingo, 3, e usou a própria roupa para se manifestar contra a homofobia. O cantorfoi uma das grandes atrações da 22ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que ocorreu neste domingo, 3, e usou a própria roupa para se manifestar contra a homofobia.

Além de um maiô com as cores do arco-íris, ela vestiu um conjunto feito de reportagens de jornal sobre crimes ligados à homofobia. O destaque é para a frase em vermelho que diz "Parem de nos matar".

O look tem autoria de Victor Miranda, profissional responsável pelo estilo da cantora. Em seu perfil no Instagram, ele agradeceu o apoio de outras pessoas pela produção das estampas e fornecimento de tecidos.