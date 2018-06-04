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Moda

Look de Pabllo Vittar na Parada LGBT expõe crimes ligados à homofobia

O look tem autoria de Victor Miranda, profissional responsável pelo estilo da cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 14:12

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 14:12

Look de Pabllo Vittar na Parada LGBT expõe crimes ligados à homofobia Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
O cantor Pabllo Vittar foi uma das grandes atrações da 22ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que ocorreu neste domingo, 3, e usou a própria roupa para se manifestar contra a homofobia.
Além de um maiô com as cores do arco-íris, ela vestiu um conjunto feito de reportagens de jornal sobre crimes ligados à homofobia. O destaque é para a frase em vermelho que diz "Parem de nos matar".
O look tem autoria de Victor Miranda, profissional responsável pelo estilo da cantora. Em seu perfil no Instagram, ele agradeceu o apoio de outras pessoas pela produção das estampas e fornecimento de tecidos.
O tema da Parada deste ano foi "Poder pra LGBTI+: Nosso voto, nossa voz". É a segunda vez consecutiva que Pabllo se apresenta no evento de São Paulo.

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