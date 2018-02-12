Look de Fátima Bernardes arranca elogios de internautas

A apresentadora Fátima Bernardes no carnaval do Rio de 2018 Crédito: Instagram de Fátima Bernardes/Reprodução

A apresentadora Fátima Bernardes arrancou elogios dos seguidores ao postar uma foto, em seu perfil no Instagram, direto da Marquês de Sapucaí, onde fará a cobertura da primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Com um look justinho e transparente, Fátima, que tem 55 anos, foi alvejada de comentários nas redes sociais. Muitos internautas relacionaram a beleza da jornalista com a nova fase da vida da ex-mulher de William Bonner. Fátima namora atualmente o advogado Túlio Gadelha.