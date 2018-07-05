Livia Giuggioli, esposa de Colin Firth, desiste de processar o ex-amante

A produtora italiana de cinema Livia Giuggioli, esposa do ator britânico Colin Firth, desistiu de processar seu ex-amante Marco Brancaccia (fundo) Crédito: Reprodução/Mirror

A produtora italiana de cinema Livia Giuggioli, esposa do ator britânico Colin Firth, desistiu de processar seu ex-amante Marco Brancaccia. Livia denunciou Brancaccia para as autoridades depois de ser ameaçada e perseguida por ele, que se mostrou inconformado por causa do fim do relacionamento.

De acordo com o jornal britânico The Sun, o caso, que corria na justiça italiana, chegou ao fim na quarta-feira, 4, quando os advogados de ambas as partes anunciaram um acordo. "No melhor interesse das famílias, as partes concordaram em selar um acordo privado", disseram em declaração oficial.

Especula-se, no entanto, que o acordo veio porque o casal não gostaria de ver os detalhes do romance expostos na corte e na imprensa.

O caso de Livia foi divulgado em março deste ano. A produtora italiana viveu um relacionamento de cerca de um ano com Brancaccia, de quem era amiga desde a infância, durante uma breve separação com Firth - com quem é casada desde 1997.