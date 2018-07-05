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JUSTIÇA

Livia Giuggioli, esposa de Colin Firth, desiste de processar o ex-amante

Ela havia denunciado o homem depois que ele, inconformado com o fim do relacionamento, passou a ameaçá-la

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 19:44
A produtora italiana de cinema Livia Giuggioli, esposa do ator britânico Colin Firth, desistiu de processar seu ex-amante Marco Brancaccia (fundo) Crédito: Reprodução/Mirror
A produtora italiana de cinema Livia Giuggioli, esposa do ator britânico Colin Firth, desistiu de processar seu ex-amante Marco Brancaccia. Livia denunciou Brancaccia para as autoridades depois de ser ameaçada e perseguida por ele, que se mostrou inconformado por causa do fim do relacionamento.
De acordo com o jornal britânico The Sun, o caso, que corria na justiça italiana, chegou ao fim na quarta-feira, 4, quando os advogados de ambas as partes anunciaram um acordo. "No melhor interesse das famílias, as partes concordaram em selar um acordo privado", disseram em declaração oficial.
Especula-se, no entanto, que o acordo veio porque o casal não gostaria de ver os detalhes do romance expostos na corte e na imprensa.
O caso de Livia foi divulgado em março deste ano. A produtora italiana viveu um relacionamento de cerca de um ano com Brancaccia, de quem era amiga desde a infância, durante uma breve separação com Firth - com quem é casada desde 1997.
A situação fugiu ao controle quando Livia decidiu voltar para o marido e o amante, inconformado, passou a enviar mensagens de texto ameaçadoras e a fazer ligações telefônicas agressivas. Ele chegou a enviar uma mensagem para o ator contando sobre o romance.

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