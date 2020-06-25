Lívia desabafa sobre afastamento do SBT: 'Nunca fui protegida do Silvio'

Lívia Andrade e os telespectadores do "Fofocalizando" (atual "Triturando") do SBT já perderam a conta de quantas vezes a atração sofreu mudanças nos últimos meses. Em mais recente anúncio, a apresentadora voltaria ao programa, mas em seguida foi dispensada novamente e, agora, segue na geladeira da emissora.
"Eu estava no meio do mato, na fogueira tomando um vinho e comendo marshmallow quando meu telefone tocou. Para mim foi um presente de aniversário, fiquei feliz, mas não comemorei, já que tudo está mudando o tempo tempo", lembra ela, em entrevista ao portal Uol.
Assim que foi anunciado o cancelamento, logo em seguida do anúncio, Lívia foi à web e ironizou que compraria um nariz de palhaço. O post gerou bastante repercussão na internet.
Para a apresentadora, estar na geladeira é a maior prova de que ela não é protegida de Silvio Santos, dono do SBT, como colegas de trabalho já apontaram. "Isso que está acontecendo prova que não sou e nunca fui a protegida do Silvio. Não adianta falar ou tentar se defender, tem coisas que só o tempo prova e mostra", conclui.