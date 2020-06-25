Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abriu o jogo!

Lívia desabafa sobre afastamento do SBT: 'Nunca fui protegida do Silvio'

Apresentadora, que segue na geladeira da emissora de Silvio Santos, desabafou sobre sumiço do 'Fofocalizando', atual 'Triturando', atração do SBT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 08:36

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 08:36

A apresentadora Lívia Andrade
A apresentadora Lívia Andrade Crédito: Reprodução/Instagram @liviaandradereal
Lívia Andrade e os telespectadores do "Fofocalizando" (atual "Triturando") do SBT já perderam a conta de quantas vezes a atração sofreu mudanças nos últimos meses. Em mais recente anúncio, a apresentadora voltaria ao programa, mas em seguida foi dispensada novamente e, agora, segue na geladeira da emissora. 
"Eu estava no meio do mato, na fogueira tomando um vinho e comendo marshmallow quando meu telefone tocou. Para mim foi um presente de aniversário, fiquei feliz, mas não comemorei, já que tudo está mudando o tempo tempo", lembra ela, em entrevista ao portal Uol. 
Assim que foi anunciado o cancelamento, logo em seguida do anúncio, Lívia foi à web e ironizou que compraria um nariz de palhaço. O post gerou bastante repercussão na internet. 

Veja Também

Cleo Pires deixa parte dos seios à mostra e foto sensual bomba

Rafa Kalimann ganha outdoor de fãs: "Carinhosos e criativos"

Scheila Carvalho: Já vendi cerveja no Carnaval de Piúma

Para a apresentadora, estar na geladeira é a maior prova de que ela não é protegida de Silvio Santos, dono do SBT, como colegas de trabalho já apontaram. "Isso que está acontecendo prova que não sou e nunca fui a protegida do Silvio. Não adianta falar ou tentar se defender, tem coisas que só o tempo prova e mostra", conclui. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados