Lívia desabafa sobre afastamento do SBT: 'Nunca fui protegida do Silvio'

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Vou alí comprar um nariz vermelho e já volto! Kkkkkkkkk Desculpa por mexer com as emoções de vocês, ainda mais agora né?! Vamos continuar torcendo. Tá BA BA DO!!! ?? Vou pegar o meu cafézinho e esperar os próximos capítulos dessa novela, sentada claro, pra não cansar kkkkkk Música do dia "Lua de Cristal" da Xuxa. Obs: É sério! Sei lá tô confusa kkkkk Terapia ou uns tarja preta, o que vocês recomendam??? #FofocalizandoNoSbt #Babado