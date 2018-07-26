Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SAÚDE

Lívia Andrade explica cancelamento de gravações por Silvio Santos

Apresentador passou alguns dias afastado após problema de saúde recentemente, segundo ela

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 17:16
Silvio Santos Crédito: Reprodução/SBT
A apresentadora Lívia Andrade, participante frequente de quadros do Programa Silvio Santos, falou a respeito do estado de saúde do apresentador, que precisou cancelar algumas gravações recentemente.
"Ele tem quase 90 anos, apenas perdeu a voz numa gravação porque o ar tava muito gelado, mesmo, a gente fica resfriado, normal. Ele perdeu a voz, falhou a voz. [Como] ele trabalha com a voz, tem que estar em perfeitas condições", contou Lívia em entrevista ao TV Fama na última segunda-feira, 23.
"Parou a gravação, [ele] foi pra casa e em uns dias já estava firme e forte. [...] Não teve um longo período, uma recuperação de uma doença, não, gente, ele só perdeu a voz", prosseguiu.
Lívia relatou ter passado problema semelhante por conta das gravações: "O ar-condicionado do estúdio é super frio. Peguei uma pneumonia recentemente, fiquei um mês me tratando porque não conseguia me curar".
Por fim, aproveitou para elogiar o patrão: "A saúde dele é de ferro. Ele é um homem de quase 90 anos, as pessoas esquecem disso. Ele tem uma vitalidade, um ânimo, disposição e energia de deixar qualquer novinho no chinelo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados