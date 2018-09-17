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Lívia Andrade diz ter batido em homem que a desrespeitou

Apresentadora também falou sobre obsessão com horários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 19:11

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 19:11

A apresentadora Lívia Andrade, do SBT, revelou já ter batido em um homem que a teria desrespeitado nas dependências de uma emissora de TV em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube.
"Já bati em homem dentro de uma emissora porque (ele) me desrespeitou e foi muito escroto comigo. Foi uma parada muito tensa. Falei: 'Não, não vou embora pra minha casa com esse desaforo nem a pau'. Eu queria falar com ele", contou.
. Crédito: Reprodução/Instagram @liviaandradereal
Em seguida, concluiu: "Aí quando fui falar com ele pela segunda vez ele foi terrível, falou uma coisa absurda. Aí, querido... Tirei os brincos, tirei o sapato e arrasei."
Lívia também revelou ser muito preocupada com seus horários: "Já bati o carro de propósito. Foi a maior loucura da minha vida. Sou tão pilhada em chegar no horário... Quando a gente trabalha com o Silvio Santos é uma pressão da p***..."
"Passei mal nesse dia. Era final de ano, tava gravando novela e fazendo mil coisas, meio zoada. Parei no hospital que eu tava meio perdendo a razão dirigindo, e foi no soro. Só que colocou aquele 'breguetes' que a gente dorme."
"Quando eu acordei e abri o olho na enfermaria, vi o relógio, arranquei os caninhos, entrei no carro. 100 ligações perdidas e eu louca, falando que tava chegando, fui me maquiando no carro. Só que pra mim passar mal e atrasar não justifica. Precisava de algo a mais."
"Eu mirei o poste. Liguei antes pro marido e falei: 'Olha, se o airbag estourar na minha cara e eu desmaiar, tô em tal lugar. Graças a deus não estourou, cheguei na emissora pior do que tava, porque fiquei nervosa, mas o carro tava lá batido pra justificar meu atraso, entendeu?"
"Depois eu contei, porque não aguentei ficar com isso dentro de mim", concluiu.

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