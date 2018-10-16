'Liminha está com paralisia facial', afirma esposa

Liminha está internado, há uma semana, por suspeita de AVC. Ele passou mal durante na gravação de um programa na terça-feira, 9, e teve de ser socorrido às pressas. A esposa do assistente de palco do SBT, Fernanda Fiuza, usou o perfil oficial dele no Instagram para dar novas informações sobre o estado de saúde dele.

Liminha, assistente de Silvio Santos Crédito: Reprodução

"Muita gente querendo notícias (...). Liminha teve uma paralisia facial periférica (Paralisia de Bell) que é um distúrbio de instalação repentina, a causa é multifatorial, os médicos tratam como se fosse um vírus, junto tem também enfraquecimento ou paralisia dos músculos de um dos lados do rosto", escreveu na legenda da foto.