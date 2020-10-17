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Série da Netflix

Lily Collins faz piada com a idade de sua personagem em 'Emily em Paris'

Em 'Emily em Paris', a protagonista é uma jovem hiperconectada, enviada à França para ajudar na estratégia de redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 19:40

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 19:40

Série
Lily Collins atua na série "Emily em Paris", da Netflix Crédito: CAROLE BETHUEL/NETFLIX
Lily Collins está em alta graças à nova série da Netflix "Emily em Paris", em que vive a funcionária de uma agência de relações públicas americana que é enviada à capital francesa por um ano. Mas ela não parece se identificar tanto com a personagem.
Nesta sexta (16), ela fez uma brincadeira com a idade de Emily Cooper, dias após uma entrevista em que afirmou que a protagonista da série deveria estar em seus 20 e poucos anos.
"Emily olhando para mim quando eu erro a idade dela", escreveu ela ao lado de uma foto da personagem com cara de incômodo. "Desculpe, garota."

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"Você pode não ter 22 anos, mas eu preciso dizer que você age como se tivesse algumas vezes", brincou.
Aos 31 anos, Collins disse em conversa com a Vogue britânica, no começo do mês, que Emily não havia recebido uma idade exata, mas que acreditava que ela tinha acabado de sair do colégio, devendo estar em torno dos 22 anos.
Em "Emily em Paris", a protagonista é uma jovem hiperconectada, enviada à França para ajudar na estratégia de redes sociais dos clientes de uma agência comprada por uma empresa de Chicago.
Sua personalidade pueril e a falta de conhecimento sobre a cultura do país logo a mergulham em uma série de situações desconfortáveis, mas divertidas, dando tom de humor para os episódios.

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