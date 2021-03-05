Leonardo lamenta morte de assessor por tiro acidental: 'Terrível tragédia'

Nilton Rodrigues, de 60 anos, assessor e amigo pessoal do cantor Leonardo, morreu baleado na quinta-feira (4). O tiro acidental aconteceu na fazenda Talismã, que pertence ao artista e fica em Jussara, no noroeste de Goiás. Passim, como era conhecido, trabalhava com o sertanejo há 30 anos.

Nilton Rodrigues, 60, foi atingido por um disparo acidental de uma arma de fogo em Jussara, Goiás Crédito: Reprodução/ Instagram/ @leonardo

A informação sobre o disparo de uma arma de fogo foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor, que também afirmou que o disparo que atingiu Nilton foi acidental.

Nas redes sociais, Leonardo lamentou a morte do amigo. "Perdi meu primo-irmão, amigo, companheiro e parceiro de todas as horas (...) Estamos sem chão, uma dor que pensava nunca mais sentir na vida. Deus meu Pai, nos ajude a aceitar seu propósito e abençoe nossa família e amigos (...) Ajude todos que não estão conseguindo acreditar nessa terrível tragédia", escreveu nesta sexta-feira, 5.

A esposa do cantor, Poliana Rocha, também homenageou Nilton. "Você sempre será uma das pessoas mais importantes e amadas por mim e minha família. Com você a vida era leve, o riso era fácil, o sono mais tranquilo, proteção diária, companheirismo constante".

"Você sempre me encorajava (...) me dizia: 'eu cuido do meu companheiro (Léo) e você vai a luta'. E agora? Como faremos com o vazio que você deixou? Seu amigo aqui (Leonardo) ficou sem chão (...) Até sempre, meu amigo! Esteja onde você estiver, jamais vou te esquecer", escreveu Poliana.