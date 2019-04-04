Lenine visita Parque das Orquídeas no Espírito Santo

04/04/2019 - O cantor Lenine em visita ao Parque das Orquídeas, em Degredo, Linhares Crédito: Instagram/@lenine

O cantor Lenine deu um tempo na sua turnê "Em Trânsito" para passear pelo Espírito Santo. Nesta quarta-feira (3), o cantor esteve em Degredo, no município de Linhares, visitando o Parque das Orquídeas.

A visita, apesar de rápida, foi acompanhada pelo Projeto Tamar. O registro foi feito no Instagram de Lenine, que postou diversas espécies da flora local.

A visita não durou muito tempo. O cantor já viajou nesta quinta-feira (4) para Taubaté, em São Paulo, para continuar com a turnê.

Grande amigo dos oceanos e parceiro do Projeto Tamar, Lenine tem o costume de visitar locais onde o projeto atua. Inclusive, o cantor realiza apresentações dentro do projeto Tamar Cultura. Neste ano, Lenine já se apresentou na sede do Projeto, na Praia do Forte, na Bahia, pela preservação das tartarugas marinhas.