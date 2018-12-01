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Vovó coruja

Leda Nagle mostra foto da neta Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

Menina nasceu na última quinta-feira (29) em uma maternidade de São Paulo

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 10:57
Leda Nagle com o filho Duda Nagle e a neta, Zoe Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora e agora avó Leda Nagle mostrou pela primeira vez o rosto da netinha, Zoe. A menina nasceu na última quinta-feira (29), filha de Sabrina Sato e Duda Nagle.
Sabrina deu à luz através de cesárea, depois de 24 horas de trabalho de parto, em uma maternidade de São Paulo.
O pai de Zoe também posou com a filha em uma foto em sua rede social, que teve mais de 900 mil curtidas, onde disse: "Queríamos parto normal e tentamos de tudo, mas aos 48 do segundo tempo fomos para a cesariana e deu tudo certo", comentou o ator.
Duda ainda fez elogios à esposa: "Minha heroína, mulher forte, guerreira. Que sorte tive de te encontrar e formar uma família com você. Zoe chegou! Zoe Sato Rahal Marques Nagle. Nossa princesa! Como é linda!!.

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