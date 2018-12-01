Leda Nagle mostra foto da neta Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

Leda Nagle com o filho Duda Nagle e a neta, Zoe Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora e agora avó Leda Nagle mostrou pela primeira vez o rosto da netinha, Zoe. A menina nasceu na última quinta-feira (29), filha de Sabrina Sato e Duda Nagle.

Sabrina deu à luz através de cesárea, depois de 24 horas de trabalho de parto, em uma maternidade de São Paulo.

O pai de Zoe também posou com a filha em uma foto em sua rede social, que teve mais de 900 mil curtidas, onde disse: "Queríamos parto normal e tentamos de tudo, mas aos 48 do segundo tempo fomos para a cesariana e deu tudo certo", comentou o ator.