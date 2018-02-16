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Leão Lobo diz que Luciano Huck teria chamado Angélica de 'cafona'

Leão afirma que o comentário teria sido feito em um hotel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 12:51

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 12:51

Leão Lobo Crédito: Leo Cavallini/Divulgação
Leão Lobo relembrou um fato curioso sobre o período em que Luciano Huck estava noivo de Angélica, em entrevista ao programa Sensacional desta quinta-feira, 15: o apresentador teria chamado a futura mulher de "cafona".
Leão afirma que o comentário teria sido feito em um hotel, no dia em que o noivado foi anunciado. "Eu perguntei: 'Tá namorando a minha amiga?'. Aí ele bateu na porta lá do hotel, em um negócio de madeira que tem assim, e falou 'Deus me livre, aquela cafona', e quatro meses depois eu estava no casamento deles."
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O apresentador disse acreditar que o casal seja feliz, mas não compreendeu a atitude de Huck naquele dia. "Foi lindo o casamento e parece que eles são felizes, agora eu nunca entendi aquela reação dele."

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