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"Tá Pago"

Leandro Hassum estreia como apresentador de TV

Programa irá ao ar na TNT e começa a ser exibido no dia 27 de agosto às 22h30

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 13:37

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 ago 2019 às 13:37
O apresentador Leandro Hassum Crédito: TNT/Divulgação
Leandro Hassum vai da comédia ao talk show a partir do próximo dia 27 de agosto, às 22h30, quando estreia seu novo programa na TNT, o "Tá Pago com Leandro Hassum", segundo informações da revista Contigo!. 
Na atração, ele receberá convidados que serão recebidos em um restaurante para degustar drinques, pratos e sobremesas. 
A cada semana será um novo participante no talk show, que também conta com Victor Meyniel, Stephanie Marinkovic, Giovana Fagundes e João Alcantara, que serão figuras do restaurante do programa. 

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