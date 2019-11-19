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Games

'League of Legends' leva prêmio de melhor jogo no Esports Awards 2019

Game também esteve entre prêmios de publisher e time do ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 12:02

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 12:02

Cena do jogo "League of Legends" Crédito: Reprodução
O game "League of Legends" venceu o prêmio de melhor jogo do ano no Esports Awards 2019, premiação anual nos Estados Unidos que é considerada o "Oscar dos esportes eletrônicos". "CS:GO" e "Rainbow Six" ocuparam o segundo e terceiro lugar, respectivamente.
A Riot Games, desenvolvedora de "LOL", ainda conquistou o título de Publisher do ano -atrás dela ficou a Epic Games ("Fortnite"), seguida da Valve ("Dota 2" e "CS:GO").

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Como se não bastasse, o game de battle arena levou um terceiro prêmio na categoria de equipes: a G2 Esports conquistou o título de melhor time do ano; já a Team Liquid foi eleita a melhor organização geral de 2019.
Thiago "SexyCake" Reis, pro player da Liquid, levou o título de Melhor Jogada do Ano por sua performance na partida do Six Invitational 2019, quando sua equipe venceu a série.

VEJA A LISTA COMPLETA DE VENCEDORES:

  • Publisher do ano: Riot Games
  • Cinegrafista do ano: Logan Dodson
  • Agência de Apoio do ano: Loaded
  • Caster do ano: Henry 'HenryG' Greer ("CS:GO")
  • Parceiro Comercial do ano: HyperX
  • Jogador Revelação no Console: Chris 'Simp' Lehr ("Call of Duty")
  • Jogador Revelação no PC: Kyle 'Bugha' Giersdorf ("Fortnite")
  • Jornalista do ano: Richard Lewis
  • Fornecedor de Hardware do ano: Intel
  • Técnico do ano: Danny 'zonic' Sørensen ("CS:GO")
  • Jogo de Esports do ano: "League of Legends"
  • Personalidade do ano: Matthew 'Nadeshot' Haag
  • Site de Cobertura de Esports do ano: Dexerto
  • Time do ano: G2, de "League of Legends"
  • Criador de Conteúdo do ano: Craig 'Mini Ladd' Thompson
  • Jogador de PC do ano: Kyle 'Bugha' Giersdorf ("Fortnite")
  • Jogador de Console do ano: Dominique 'SonicFox' McLean (Fighting Games)
  • Organização de Esports do ano: Team Liquid

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