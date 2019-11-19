'League of Legends' leva prêmio de melhor jogo no Esports Awards 2019

Cena do jogo "League of Legends" Crédito: Reprodução

O game "League of Legends" venceu o prêmio de melhor jogo do ano no Esports Awards 2019, premiação anual nos Estados Unidos que é considerada o "Oscar dos esportes eletrônicos". "CS:GO" e "Rainbow Six" ocuparam o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A Riot Games, desenvolvedora de "LOL", ainda conquistou o título de Publisher do ano -atrás dela ficou a Epic Games ("Fortnite"), seguida da Valve ("Dota 2" e "CS:GO").

Como se não bastasse, o game de battle arena levou um terceiro prêmio na categoria de equipes: a G2 Esports conquistou o título de melhor time do ano; já a Team Liquid foi eleita a melhor organização geral de 2019.

Thiago "SexyCake" Reis, pro player da Liquid, levou o título de Melhor Jogada do Ano por sua performance na partida do Six Invitational 2019, quando sua equipe venceu a série.

VEJA A LISTA COMPLETA DE VENCEDORES:

Publisher do ano: Riot Games

Riot Games Cinegrafista do ano: Logan Dodson



Logan Dodson Agência de Apoio do ano: Loaded



Loaded Caster do ano: Henry 'HenryG' Greer ("CS:GO")



Henry 'HenryG' Greer ("CS:GO") Parceiro Comercial do ano: HyperX



HyperX Jogador Revelação no Console: Chris 'Simp' Lehr ("Call of Duty")



Chris 'Simp' Lehr ("Call of Duty") Jogador Revelação no PC: Kyle 'Bugha' Giersdorf ("Fortnite")



Kyle 'Bugha' Giersdorf ("Fortnite") Jornalista do ano: Richard Lewis



Richard Lewis Fornecedor de Hardware do ano: Intel



Intel Técnico do ano: Danny 'zonic' Sørensen ("CS:GO")



Danny 'zonic' Sørensen ("CS:GO") Jogo de Esports do ano: "League of Legends"



"League of Legends" Personalidade do ano: Matthew 'Nadeshot' Haag



Matthew 'Nadeshot' Haag Site de Cobertura de Esports do ano: Dexerto



Dexerto Time do ano: G2, de "League of Legends"



G2, de "League of Legends" Criador de Conteúdo do ano: Craig 'Mini Ladd' Thompson



Craig 'Mini Ladd' Thompson Jogador de PC do ano: Kyle 'Bugha' Giersdorf ("Fortnite")



Kyle 'Bugha' Giersdorf ("Fortnite") Jogador de Console do ano: Dominique 'SonicFox' McLean (Fighting Games)



Dominique 'SonicFox' McLean (Fighting Games) Organização de Esports do ano: Team Liquid

