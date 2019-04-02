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TEATRO

Lea Michele viverá Ariel no 30º aniversário da 'Pequena Sereia'

Atriz de Glee interpretará protagonista, que sonhava em ter pernas para viver na superfície

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 20:47

Publicado em 

02 abr 2019 às 20:47
02/04/2019 - A atriz e cantora Lea Michele Crédito: Instagram/@leamichele
A casa de espetáculos norte-americana Hollywood Bowl anunciou na segunda-feira, 1º, que vai fazer uma versão teatral do filme Pequena Sereia nos dias 17 e 18 de maio, em Los Angeles.
A protagonista Ariel vai ser interpretada por Lea Michele, da série Glee, e o cenário terá a projeção de cenários vivos, a fim de levar uma experiência imersiva para o público.
Pequena Sereia completa 30 anos neste ano e conta a história da filha sereia do Rei dos Mares. A menina sonhava em ter pernas e viver na superfície.

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