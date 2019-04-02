Lea Michele viverá Ariel no 30º aniversário da 'Pequena Sereia'

02/04/2019 - A atriz e cantora Lea Michele Crédito: Instagram/@leamichele

A casa de espetáculos norte-americana Hollywood Bowl anunciou na segunda-feira, 1º, que vai fazer uma versão teatral do filme Pequena Sereia nos dias 17 e 18 de maio, em Los Angeles.

A protagonista Ariel vai ser interpretada por Lea Michele, da série Glee, e o cenário terá a projeção de cenários vivos, a fim de levar uma experiência imersiva para o público.