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"Além da Imaginação"

Latino diz que teve encontro sobrenatural com Claudia Rodrigues, internada no hospital

Cantor esteve no Albert Einstein, em São Paulo, nesta terça (14)

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 17:45
Internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a segunda-feira (13), a atriz Claudia Rodrigues recebeu uma visita inusitada do cantor Latino e de sua noiva Rafaella Ribeiro.
Latino e a noiva Rafaella Ribeiro visitaram a atriz Claudia Rodrigues no Hospital Albert Einstein,em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram
O músico compartilhou o momento nas redes sociais e explicou que tudo aconteceu por acaso. "Algo muito forte me levou até lá e, ao me deparar com a sua empresaria no elevador, nao resisti e obedeci a voz de Deus em fazer do nosso encontro uma célula de oração no seu próprio quarto do hospital", escreveu ele, que também disse que nunca viu a atriz tão bem.
Latino disse que o encontro com Rodrigues foi incrível e sobrenatural. "Senti os anjos falarem com a gente o tempo todo durante a nossa oração, eu creio que todo mal agora vai cair por terra, porque sei que Deus nos enviou para levar não só um livramento para você, mas também uma palavra de carinho e consolo", completou.
Ver essa foto no Instagram

Sempre tive vontade de te visitar no hospital, mas acabei escolhendo guardar na minha mente a imagem carisma?tica e u?nica da amiga e atriz que sempre contagiou a todos com sua alegria e arte. Algo muito forte me levou ao Albert Einstein e ao me deparar com a sua empresa?ria no elevador na?o resisti e obedeci a voz de Deus em fazer do nosso encontro uma ce?lula de orac?a?o no seu pro?prio quarto do hospital. Foi incri?vel! Sobrenatural! Senti os anjos falarem com a gente o tempo todo durante a nossa orac?a?o, eu creio que todo mal agora vai cair por terra porque sei que Deus nos enviou para levar na?o so? um livramento pra vc, mas tb uma palavra de carinho e consolo. E? muito fa?cil quando se esta? no auge ser bajulado por amigos, mas quando a luz apaga e a gente sai de cena todos viram as costas pra gente. Mas fica sempre uma lic?a?o e a melhor de todas e? que precisamos depender apenas de Deus! Conte com nosso carinho e nossas orac?o?es. Nunca te vi ta?o bem! ??@adrianebonatooficial @claudia_rodrigues_oficial ??? @dra.rafaellaribeiro #amizade #solidariedade #atriz #deus #sensitivo #amigo #diarista

Uma publicação compartilhada por ??? LA?TI?NØ (@latino) em

O cantor contou que sempre teve vontade de fazer uma visita à atriz e concluiu. "Fica sempre uma lição e a melhor de todas e que precisamos depender apenas de Deus! Conte com nosso carinho e nossas orações."

DOENÇA

Na luta contra uma esclerose múltipla há 20 anos, Rodrigues está com o quadro de saúde estável. Também no início deste ano, a atriz ficou quase 20 dias internada no mesmo hospital após uma queda, que provocou um traumatismo craniano. Em dezembro de 2019, Rodrigues também foi hospitalizada com fortes dores na cabeça.

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No ano de 2000, Claudia Rodrigues recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Um ano antes, ela estourou nacionalmente no "Zorra Total" (Globo) como a personagem Ofélia, que fazia ao lado do ator e humorista Lúcio Mauro.
Em 2015, depois de um surto, fez um transplante de células-tronco nos Estados Unidos que afirma ter sido fundamental para que o seu quadro de saúde melhorasse.

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