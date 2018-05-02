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Exame de DNA

Latino assume filho publicamente: 'não me procurou por pensão'

Segundo o cantor, o jovem já sabia na verdade desde os 14 anos, mas não procurou o pai por medo de parecer oportunista ou magoar a mãe

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 17:23
Latino assume o nono filho, Gabriel Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Latino usou as redes sociais nesta terça-feira (1) para assumir publicamente o nono filho, Gabriel, após realizar um exame de DNA. Na rede social, Latino contou que o jovem já sabia da verdade desde os 14 anos, mas não procurou o pai antes por medo de parecer oportunista ou magoar a mãe.
No Instagram, Latino comemorou a descoberta do mais novo herdeiro. "Mais um Latinão na família! É com muito orgulho que assumo publicamente mais um filho, que depois de 19 anos decidiu me procurar. Ele sabia desde os 14 anos que era meu filho, mas tinha receio de me procurar e magoar sua mãe ou parecer oportunista. Assim que soube da história, pedi o DNA, que deu positivo! Meu filho não me procurou por pensão, mas por uma oportunidade de crescer ao meu lado, tanto emocionalmente quanto profissionalmente. Existem pessoas e pessoas né ?! Meu primeiro presente pra ele foi a camisa da Burberry azul que usei na gravação do meu DVD em Copacabana em 2012, e que tem um valor sentimental muito grande. Seja bem vindo a família ao lado tb da sua avó Guilherme e pode contar com seu pai".

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