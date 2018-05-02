Latino assume filho publicamente: 'não me procurou por pensão'

No Instagram, Latino comemorou a descoberta do mais novo herdeiro. "Mais um Latinão na família! É com muito orgulho que assumo publicamente mais um filho, que depois de 19 anos decidiu me procurar. Ele sabia desde os 14 anos que era meu filho, mas tinha receio de me procurar e magoar sua mãe ou parecer oportunista. Assim que soube da história, pedi o DNA, que deu positivo! Meu filho não me procurou por pensão, mas por uma oportunidade de crescer ao meu lado, tanto emocionalmente quanto profissionalmente. Existem pessoas e pessoas né ?! Meu primeiro presente pra ele foi a camisa da Burberry azul que usei na gravação do meu DVD em Copacabana em 2012, e que tem um valor sentimental muito grande. Seja bem vindo a família ao lado tb da sua avó Guilherme e pode contar com seu pai".