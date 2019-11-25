Larissa Manoela vai para a Globo? Atriz é flagrada e levanta polêmica

Que Larissa Manoela decidiu não renovar seu contrato com o SBT isso a gente já sabe. Até então, a bonita era cotada para ser a mais nova integrante do elenco da Globo, mas nada confirmado. No entanto, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a ex-Chiquititas já está até rondando os Estúdios Globo.
Segundo Fábia Oliveira, a atriz estava com os pais, Silvana Taques e Gilberto Santos, no Departamento de Acompanhamento Artístico da Globo na última semana. E essa não foi a primeira vez que a cria de Silvio Santos deu as caras por lá: em dezembro de 2017, Larissa participou do "Conversa com Bial", programa de entrevistas de Pedro Bial, e também estreou filme ao lado de Ingrid Guimarães em "Fala Sério, Mãe", que já é uma veterana da casa.
Mas, até que tudo seja confirmado, o que se sabe é que Larissa segue firme na divulgação de seu novo álbum "Além do Tempo", lançado neste ano. Ela também assinou com a Netflix e, em breve, deve aparecer nas telinhas smart em duas produções da plataforma de streaming.